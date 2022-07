Arrestado por almacenar más de 200 kilos de explosivos en San Diego

(NOTICIAS YA).-Un hombre de 21 años fue arrestado por la posesión de aproximadamente 500 libras (aproximadamente 226 kilogramos) de fuegos artificiales, mismos que fueron encontrados en su garaje así como por ventas ilegales de fuegos artificiales, informó este domingo el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego.

Se trata de Natanael García, quien fue fichado en el Centro de Detención de Vista por cargos de delito grave de posesión y venta ilegal de fuegos artificiales. Su fianza se fijó en 20 mil dólares y está programado para ser procesado el martes, según los registros de la cárcel.

Los fuegos artificiales fueron encontrados poco antes de las 7 pm del sábado en la cuadra 200 de East View Street en Fallbrook, dijeron las autoridades.

“Los agentes estaban distribuyendo volantes para informar a la comunidad sobre los peligros de los fuegos artificiales ilegales, cuando vieron un garaje abierto lleno de cajas de estos explosivos”, dijo Portillo.

500 pounds of fireworks seized in Fallbrook. It's illegal to make, store, sell, use, transport or handle #fireworks. Violators face up to 1 year in jail & a $50,000 fine. Leave it to the pros. Free #4thOfJuly 🎇shows https://t.co/6hExn0z0sd

News release ➡️ https://t.co/LB1Du3mUHw pic.twitter.com/h5Oq0fYb42

