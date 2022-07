Perro de familia muere protegiendo a niños del ataque de un puma

(NOTICIAS YA).-Una perra de dos años, murió luego de proteger a cuatro hermanos, de 11, 8, 7 y 4 años, de ser atacados por un puma, el cual ingresó al patio trasero de su residencia en Colorado, Estados Unidos.

El hecho ocurrió el pasado 14 de junio, mientras los niños jugaban en el patio trasero de su casa. Gracias a la perra de la familia, llamada Lady, los niños se salvaron de ser atacados por el puma, informó el canal NBC San Diego.

Lady, una perra mezcla de pitbull y chihuahua, comenzó a ladrar agresivamente en el patio al ver al animal salvaje acercarse a los cuatro hermanos, lo cual alertó al padre de la situación.

“Escuché a mi esposo gritar: 'Entra a la casa ahora' y a mis hijos gritar: ¡Lobo!”, dijo Virginia Havens, de 37 años, y agregó que corrió hacia la puerta de su casa. "Tuve un momento surrealista en el que pensé: '¿Estoy viendo lo que creo que estoy viendo?'".

“Estaba frenético y mis hijos lloraban”, dijo la mujer, quien llamó al 911 desde la casa. La policía llegó a los cinco minutos y dispararon tres balas no letales al puma, dos de las cuales alcanzaron al animal y lo obligaron a retirarse.

