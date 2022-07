Reportan tiroteo en centro comercial de Dinamarca

(NOTICIAS YA).-Un tiroteo generó una fuerte movilización policial este domingo en un centro comercial de Copenhague, la capital de Dinamarca, informó la Policía local.

Autoridades informaron algunos detalles del hecho a través de sus redes sociales, donde dieron a conocer que los oficiales respondieron al reporte de detonaciones de arma de fuego, ocurrido al interior del centro comercial de Field.

Varias personas han sido alcanzadas por disparos, dijo el departamento, instruyendo al público a evitar el área. La policía dijo más tarde que un sospechoso había sido arrestado, pero no reveló más información.

#BreakingNews : Police confirm that multiple people were shot at Field’s Mall in Copenhagen, Denmark. Harry Styles is expected to perform in a nearby arena later tonight. pic.twitter.com/jPnnLmbLl2

