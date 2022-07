Ayuda a tu perro a disminuir el miedo a los fuegos artificiales

(NOTICIAS YA).- Cómo calmar a tu mascota ante la inminente detonación de la pirotecnia este 4 de julio, ¿sabías qué el impacto auditivo de los cuetes es 100 veces mayor en los animales.?

Un perro expuesto al intenso ruido de los petardos puede estar expuesto a ansiedad, taquicardia o hasta la muerte.

Para las personas puede parecer algo normal escuchar las detonaciones de la pirotecnia, pero en los animales, en este caso específico los perros, son los que más sufren, al escuchar los cuetes, se paralizan de miedo y tratan de esconderse o salir corriendo para sentirse a salvo, este ruido extremo puede ser letal para ellos y está comprobado que sufren algo parecido al “Estrés Postraumático”.

No solo los fuegos artificiales les provocan miedo, también pueden temer a los truenos y a ruidos excesivamente fuertes.

De acuerdo al Neurobiólogo Gregory Berns, especialista en comportamiento canino, describe el comportamiento de los perros ante estas detonaciones de fuegos artificiales, indicando que “Ellos no pueden razonar su ansiedad y puede que sufran más intensa y llena de terror”.

Hasta el momento, no se sabe por qué algunos perros no les temen a los cuetes, pero parece ser que está relacionado por la pérdida de oído que no hace que los escuchen tan atemorizante.

Si sabes que tu perro tiene miedo, procura no dejarlo solo, ya que crece su ansiedad por la dependencia de estar acompañado.

Joe López, miembro de la Mesa Directiva de Huellitas del Valle, INDICA, “ Traten de poner música en la televisión si tienen como películas, caricaturas, cosas que le puedan ayudar a ellos, de que no se enfoquen tanto en el ruido de los cohetes y que en vez se enfoquen en la armonía de lo que está en la televisión.”

¿Qué hacer si tu perro tiene miedo?

Antes de que empiecen los fuegos artificiales, sal a caminar con tu perro para que queme toda la energía y este cansado y relajado.

No lo dejes afuera en el jardín.

No le hagas mucho caso, porque confirmará que algo malo está pasando, demuéstrale que no pasa nada.

No lo saques del lugar donde se ha escondido, él se siente seguro ahí, solo háblale para que vea que no está solo.

Puedes cerrar persianas o cortinas y subirle a la televisión o a la música para reducir el ruido de los cuetes

Puedes utilizar el método Tellington Ttouch, que es vendar ciertas zonas del cuerpo de tu perro, haciendo movimientos circulares en tu mascota como masaje, esto consigue calmar a los perros. Al parecer con este método la mascota se siente protegida y relajada.

Este método ayuda a mejorar la conducta del perro