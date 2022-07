Identifican a la joven que murió en accidente en Edinburg

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Seguridad Pública ha identificado a la joven que murió en el accidente el 3 de julio en Edinburg, se trata de la menor Jasmine Lorrane Heredia, de 17 años.

De acuerdo a la información del DPS, siguen investigando el caso de este lamentable accidente fatal, que ocurrió a las 3:36 a.m. en Tower Road al norte de Wisconsin Road. La investigación preliminar reveló que una camioneta Ford Expedition de 1999, ocupada solo por una conductora, viajaba hacia el norte por Tower Road a una velocidad arriba del límite y no pudo conducir en un solo carril que viajaba hacia el lado este de la carretera, y luego viró a la izquierda causando que la camioneta se patinara del lado derecho chocando contra un poste de electricidad y muriera la conductora en el lugar de la escena.

La hermana de la víctima habló en exclusiva con Univision 48 “Ella era nuestra hermana menor, mi mamá no asimila que ya no la veremos, me dijeron múltiples versiones de lo ocurrido, una que iba sola, que Iba con dos personas, incluso que iba una persona con ella y que supuestamente los acompañantes se dieron a la fuga, pero lamentablemente no hay evidencia de que alguien estaba con ella.” Dijo Heredia.

Agregó que las autoridades les dijeron que su hermana murió instantáneamente al estrellarse en el poste.

La policía invita a las personas que tengan algún tipo de información que pueda ayudar a esclarecer este caso, se comunique de manera anónima llamando al 956-383-8114