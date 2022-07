Tiroteo en desfile del 4 de julio en Highland Park, Illinois deja 5 muertos

(NOTICIAS YA).-ACTUALIZACIÓN: Hasta el momento se registran 5 muertos y 16 heridos en el tiroteo que ocurrió en Highland Park en Illinois, durante el desfile de celebración del Día de la Independencia.

La cifra ha sido dada a conocer en un comunicado de prensa de la ciudad en el cual también informan que la policía sigue buscando al sospechoso, pero que la evidencia de un arma de fuego ha sido recolectada en la escena del crimen.

Nota Original: Este lunes muy temprano durante el desfile del Día de la Independencia de Highland Park, Illinois, en Estados Unidos se ha registrado un tiroteo en el que la Policía de Highland Park y la Oficina del Alguacil del condado Lake están respondiendo al incidente.

Aún no existe un reporte oficial, pero de acuerdo a las publicaciones de las autoridades en las redes oficiales, hay varios heridos y posiblemente una muerte, sin que hasta el momento haya una cifra oficial.

En una publicación de la pagina de la policía en Facebook se lee el siguiente mensaje: “Estamos ayudando a la Policía de Highland Park con un tiroteo en el área de la ruta del desfile del Día de la Independencia. MANTÉNGASE FUERA DEL ÁREA: permita que las fuerzas del orden y los socorristas hagan su trabajo”.

Por su parte el congresista de Illinois Brad Schneider estaba presente en el tiroteo y tuiteo que tanto él como su equipo están a salvo.

“Hoy, un atacante abrió fuego en Highland Park durante el desfile del Día de la Independencia. Mi equipo de campaña y yo nos estábamos reuniendo al comienzo del desfile cuando comenzó el tiroteo. Mi equipo y yo estamos seguros y protegidos. Estamos monitoreando la situación de cerca y en contacto con el alcalde”.

Today a shooter struck in Highland Park during the Independence Day parade. My campaign team and I were gathering at the start of the parade when shooting started. My team and I are safe and secure. We are monitoring the situation closely and in touch with the Mayor.

— Rep. Brad Schneider (@RepSchneider) July 4, 2022