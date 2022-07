Bala perdida roza a mujer de Aurora en el 4 de julio

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Policía de Aurora en Colorado, hizo una advertencia a la población para abstenerse de realizar disparos al aire bajo ninguna circunstancia.

Esta advertencia se dio luego que una bala perdida le hiciera un rozón a una mujer durante las festividades del 4 de julio, donde algunos en lugar de pirotecnia, utilizan armas de fuego.

“Por favor no disparen armas al aire imprudentemente. Esas acciones pueden herir gravemente o matar a alguien”, escribió la policía en un tuit a través de su cuenta oficial en la red social.

#APDAlert: An adult female suffered a graze wound from what appears to be a stray round that fell from above her. The woman was not transported & the injuries were minor.

Please DO NOT recklessly shoot guns into the air. Those actions can seriously injure or kill someone. pic.twitter.com/rPbQwn76ln

