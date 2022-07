Biden entrega medallas de honor a cuatro veteranos de Vietnam

(NOTICIAS YA).- Este martes el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, otorgó el honor militar más alto de la nación a cuatro soldados del ejército.

La Medalla de Honor fue entregada al Sargento Edward N. Kaneshiro, al especialista cinco Dwight W. Birdwell, al especialista cinco Dennis M. Fujii y al mayor retirado John J. Duffy. Joe Biden habló en la sala este de la Casa Blanca, en donde elogió el heroísmo de los soldados y también lamentó que recibieron el reconocimiento hasta estos momentos.

“Estoy orgulloso de finalmente premiar nuestro más alto reconocimiento militar, la Medalla de Honor, a cada uno de ustedes”, dijo Biden.

Kaneshiro falleció en 1967 de una herida de bala en Vietnam, por lo que recibió su honor póstumamente por una redada el 1 de diciembre de 1966, el ataque que recibieron fue por parte de tropas norvietnamitas.

Birdwell es abogado en la actualidad en la ciudad de Oklahoma, fue galardonado por sus acciones en el campo de batalla, donde evitó un asalto y evacuó a los heridos en la base aérea de Tan Son Manhunt, cerca de Saigón, el 31 de enero de 1968, esto lo realizó a pesar de las lesiones que tenía en el torso y la cara.

Fujii recibió la Medalla de Honor por sus gestos durante cuatro días en febrero de 1971. Atendió a heridos y dirigió ataques aéreos contra posiciones enemigas después de que su ambulancia aérea hiciera un aterrizaje forzado.

Duffy recibió el premio por liderar tropas que fueron emboscadas después de que su comandante perdiera la vida en el campo de batalla, al igual que por repeler a los atacantes y evacuar a los heridos, sin importar las heridas que él tenía.

Biden compartió en su cuenta de Twitter lo siguiente:

“Hoy, me paré humildemente junto a los especialistas cinco Dennis Fujii y Dwight Birdwell, el comandante John Duffy y la familia del difunto sargento Edward Kaneshiro mientras otorgaba a cada soldado el más alto reconocimiento militar, la Medalla de Honor. Son los mejores de América”.

Today, I stood humbly alongside Specialists Five Dennis Fujii and Dwight Birdwell, Major John Duffy, and the family of the late Staff Sergeant Edward Kaneshiro as I awarded each soldier with the highest military recognition, the Medal of Honor.

They're the best of America. pic.twitter.com/kB79HprNa5

— President Biden (@POTUS) July 5, 2022