Bomberos del área metropolitana sur de Denver contuvieron tres incendios en menos de 24 horas

(NOTICIAS YA).- Bomberos combatieron un incendio forestal el día de ayer alrededor de las 8:00 pm en casas del condado de Arapahoe en Aurora, Colorado, mencionó South Metro Fire Rescue en su cuenta de Twitter.

Se reportó que el incendio inició en las cercanías de la cuadra 3800 de South Himalaya Way. Antes de las 8:00 pm llegó el informe de que una gran columna de humo era visible en la zona.

Los bomberos encargados del área metropolitana sur de Denver, mencionaron que los testigos vieron fuegos artificiales sobre el área de Spring Creek Park momentos antes del incendio.

Las casas de la zona se veían amenazadas por el constante y rápido movimiento del fuego. Los bomberos dijeron que el viento fue un enemigo para combatir y apagar las llamas.

Se emitió un aviso de evacuación previa para el área de East Hampden Avenue y South Himalaya Way por parte de la policía de Aurora, por lo que una cuadra de casas en el condado de Arapahoe fue evacuada.

Se informó que a las 8:23 pm los bomberos se encontraban realizando un buen trabajo para detener el incendio y que pareció que ninguna estructura fue dañada. Finalmente, a las 8:48 pm se reportó que el incendio estaba 100% contenido.

The good news - This fire is 100% contained. The bad news - Illegal fireworks use continues to increase. Fire investigators are on scene working to determine what sparked this fire. We ask the community to please help us by preventing any more fires from happening. pic.twitter.com/YwHYxfFSz7 — South Metro Fire Rescue (@SouthMetroPIO) July 5, 2022

"La buena noticia: este incendio está contenido al 100 %. Las malas noticias: el uso ilegal de fuegos artificiales sigue aumentando. Los investigadores de incendios están en la escena trabajando para determinar qué provocó este incendio. Pedimos a la comunidad que por favor nos ayude evitando que ocurran más incendios", se menciona en el tuit.

La oficina del alguacil comentó que no hubo ningún herido.

A pesar de que se logró contener el fuego, el departamento de bomberos informó malas noticias, ya que sigue incrementando el uso ilegal de fuegos artificiales.

Cuatro horas después de que controlaron el primer incendio, el departamento de Bomberos de Aurora se reportó en la escena de otro incendio en una casa ubicada en la cuadra 5400 de S. Cathay Way. Las llamas iniciaron en la cubierta exterior de la casa, para después continuar en el interior.

SMFR, @AuroraFireDpt and @ArapahoeSO on scene of a working house fire in the 5400 block of S. Cathay Way. An exterior deck fire extended inside and crews are working to extinguish it. No injuries occurred and the cause is being investigated. pic.twitter.com/uKj8A7njFF — South Metro Fire Rescue (@SouthMetroPIO) July 5, 2022

"SMFR,@AuroraFireDpt y @ArapahoeSO en la escena de un incendio en una casa en funcionamiento en la cuadra 5400 de S. Cathay Way. Un incendio en la cubierta exterior se extendió al interior y las cuadrillas están trabajando para extinguirlo. No hubo heridos y se investigan las causas".

Se dio a conocer que no hubo ningún herido y que es probable que el incendio fue ocasionado porque desecharon de mala manera unos fuegos artificiales.

Por último, los bomberos detuvieron un incendio de pasto en el condado de Douglas en Saguaro Ridge Rd, en el que informaron que el fuego se movía a una velocidad de propagación lenta a moderada.

SMFR is on scene of a grass fire on Saguaro Ridge Rd in Douglas County. Fire is moving at a slow to moderate rate of spread. Updates to follow. pic.twitter.com/2k7tn9xeBQ — South Metro Fire Rescue (@SouthMetroPIO) July 5, 2022

"SMFR está en la escena de un incendio de pasto en Saguaro Ridge Rd en el condado de Douglas. El fuego se está moviendo a una velocidad de propagación lenta a moderada. Actualizaciones a seguir".

Las llamaradas fueron controladas en menos de un acre, no se reportaron heridos y la causa del incendio sigue bajo investigación.