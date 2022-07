Niño de 2 años fue hallado solo en Highland Park; perdió a sus padres en tiroteo

(NOTICIAS YA).-Los padres de un niño que fue encontrado deambulando solo después del tiroteo masivo en Highland Park ocurrido durante un desfile del 4 de julio, fueron asesinados durante la masacre, informaron medios locales .

Una foto de Aiden McCarthy, de dos años, se volvió viral después del ataque con la intención de ubicar a sus padres o conocidos. Sin embargo se reveló que los padres del niño están muertos.

Kevin McCarthy, de 37 años, e Irina McCarthy, de 35, fueron nombrados como víctimas del tirador que atacó el desfile en el suburbio cercano a Chicago, hiriendo a docenas y matando a siete personas.

La estación de televisión local CBS Chicago informó que se había creado una página de GoFundMe para recaudar dinero para el niño, Aiden McCarthy, quien ahora será criado por sus abuelos.

CBS Chicago informó que otras personas cuidaron temporalmente al niño después de que lo encontraran solo después del tiroteo mortal.

Remember this little boy found wandering alone after #HighlandPark parade? We’ve just found out why… both his parents were killed💔

A fundraiser has been started for Irina and Kevin McCarthy’s 2-yo son Aiden as he grows up without them

Link: https://t.co/qKc4mOVX2t @cbschicago pic.twitter.com/7fxYE3OoS4

— Marissa Parra (@MarParNews) July 5, 2022