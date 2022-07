Abuela hispana cae por escaleras

(NOTICIAS YA).-El pasado domingo Antonia Caballero, de 79 años, sufrió una aparatosa caída en las escaleras del Complejo habitacional donde vive, justo cuando regresaba de hacer compras e intentaba llegar a su casa en el piso 15.

“Llegó al piso 10 y ya no podía, ella dijo que sentía como que la fuerza que tenía en su cuerpo le abandonó y se fue cayendo”, relató Tiffany Ward, nieta de la afectada.

Desde entonces, la mujer de la tercera edad. se encuentra en una cama de cuidados intensivos.

“Desde esta mañana, no podía sentir el lado derecho de su cara y no podía mover su cuerpo muy bien, como no tenía fuerzas ya en su cuerpo y no puede hablar. Cada vez que trata son más como sonidos”, comentó la nieta de la víctima.

La situación ha generado indignación, incluso entre vecinos, quienes denuncian que los elevadores tenían días dañados y la administración no hacía nada.

“Ya vamos para tres semanas sin elevador, mucha gente ha tenido accidentes. Probablemente es porque gente mayor está bajando las escaleras”, dijo un residente del lugar.

Además, argumentan que las condiciones del lugar para vivir son pésimas.

“El peligro es en las noches que no hay elevador, no hay vigilancia estricta para venir a revisar los carros. A mi me han querido robar dos, tres veces mi troca, me la han chocado”, señaló un vecino.

Ante esto, el representante legal de la familia decidió interponer una demanda que busca hacer justicia.

“Fue contra los dueños del edificio, si es posible estamos presentando la demanda, la demanda puede ir incluida al gobierno también porque el edificio es ‘subsidized’ por el gobierno", indicó Jason Flores Willians, abogado de la familia.