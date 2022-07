Consumo de una marca de helado desata brote de listeria en Florida

(NOTICIAS YA).-Los representantes legales de una mujer de Illinois, quien falleció hace unos meses por una infección de listeria, presentaron este martes una demanda federal en contra de una compañía de helados de Florida a la que las autoridades de sanidad han vinculado con el brote que se extendió por varios estados del país, informó Time.

La demanda ante el Distrito Medio de Florida asegura que Mary Billman murió tras consumir helado contaminado del establecimiento Big Olaf Creamery, una empresa con sede en Sarasota. Según la denuncia, Billman comió en una sucursal de Big Olaf el 18 de enero, durante una visita a Florida. Enfermó y falleció 11 días después.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que en total se registraron 23 personas infectadas y una de ellas murió, pero se estima que la cifra de enfermos podría incrementar.

LISTERIA OUTBREAK UPDATE: Do not eat Big Olaf Creamery ice cream. If you have Big Olaf Creamery brand ice cream at home, throw away any remaining product. This ice cream is only sold in Florida. This investigation is ongoing.

For the latest info: https://t.co/0aGAF3ZL4j pic.twitter.com/5w476Yk5yU

— CDC (@CDCgov) July 2, 2022