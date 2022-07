Escándalo sexual pone en riesgo al primer ministro del UK, Boris Johnson

(NOTICIAS YA).- La administración de Boris Jhonson, primer ministro británico, está en riesgo de colapsar debido a un escándalo sexual en el que está incluida la oficina del mandatario.

A pesar de que varios colegas claves del gabinete le han hecho saber que la mejor opción para él es renunciar, Boris se mantiene con la firme intención de concentrarse en las adversidades que enfrenta el país, según BBC.

Al menos 38 ministros han renunciado, entre los cuales está el secretario del Tesoro, Rishi Sunak, junto al secretario de Sanidad, Sajid Javid, quien renunció el martes tras las acusaciones de que Boris mintió en constantes ocasiones sobre acciones clave que pusieron en entredicho su liderazgo, integridad y honestidad.

Sunak compartió una carta en su cuenta de Twitter para el primer ministro.

“Nuestro país está enfrentando desafíos inmensos. Ambos queremos impuestos bajos, alto crecimiento en la economía y servicios públicos de clase mundial, pero esto solo puede ser entregado responsablemente si estamos preparados para trabajar fuerte, hacer sacrificios y tomar decisiones desafiantes”, se menciona en una parte de la carta.

The public rightly expect government to be conducted properly, competently and seriously.

I recognise this may be my last ministerial job, but I believe these standards are worth fighting for and that is why I am resigning.

