Buscan a abuelito de El Paso perdido en JZ; de 87 años y una enfermedad terminal

(NOTICIAS YA).-Piden ayuda para encontrar a su familiar de la tercera edad residente de El Paso; que además está enfermo y desconoce por completo Ciudad Juárez, advierten.

Félix Murillo, es un paciente de cáncer de 87 años que se extravió y su familia lo busca desesperadamente: "Por favor ayúdenos a encontrar a nuestro padre perdido en Juárez, él no conoce por allá, no sale para Juárez. Por favor ayúdenos. No se a llamado desde ayer", reportó uno de sus hijos, Jimmy Murillo.

El Sr. Murillo necesita sus medicinas para sobrevivir, dijo su hijo. Maneja una 09 Saturn de 4 puertas, color dorada y trae placas de California 7VQ F672.

Ya se reporto con los Sheriff's de El Paso.

Si tienes cualquier información que pueda ayudar a esta familia a reunirse de nuevo, puedes llamar al (915)-253-1654 con Jimmy Murillo, o también a El Paso County Sheriff's Oficce al (915)851.3287.