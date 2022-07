Falleció el actor de El Padrino, James Caan, a los 82 años

El actor James Caan, veterano actor de cine, famoso por sus papeles en películas como "El Padrino", "Misery" y "Elf", falleció el día de ayer (6 de julio) a los 82 años de edad, según comunicó su familia a través de su cuenta de Twitter.

"Es con gran tristeza que les informamos del fallecimiento de Jimmy en la noche del 6 de julio. La familia agradece la efusión de amor y las más sinceras condolencias y les pide que continúen respetando su privacidad durante este momento tan difícil", se lee en el breve mensaje.

El actor que diera vida a Sonny Corleone, nació en el Bronx, Nueva York, el 26 de marzo de 1940 y estudió economía en la Universidad Estatal de Michigan. Según el IMDB, Caan habría hecho pruebas para el papel de Sonny, pero luego se decidió que interpretaría a Michael Corleone, sin embargo, cuando Al Pacino aceptó el papel de Michael, nuevamente se lo devolvieron.

Tras su participación en "El Padrino", Caan protagonizó "Misery" en 1990 junto a Kathy Bates y Richard Farnsworth. En esta cinta que estaba basada en el relato de Stephen King, Caan interpretó al escritor Paul Sheldon.

