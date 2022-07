Hispano blanco de estafa sexual

(NOTICIAS YA).-Un inmigrante mexicano se volvió víctima de chantaje y extorsión en Colorado por parte de una mujer que le ofreció un momento de pasión sin imaginar que realmente detrás de todo había una estafa.

La víctima, un obrero hispano de 36 años pidió mantenerse en el anonimato, pero cuenta que fue contactado por una usuaria de Facebook, quien tras seducirlo le pidió una videollamada.

"Ella fue la que me marcó por videollamada, ahí me estaba enseñando ella su cuerpo y ella me puso a ver pues todo eso”, relató.

Lo que él no imaginaba es que desde el otro lado del teléfono le habían grabado durante el acto sexual. Posteriormente la mujer hizo una publicación en donde aseguraba que la víctima era un peligroso violador y asesino de menores, narcotraficante y que era buscado por la policía.

Varios de sus usuarios en Facebook le alertaron de lo sucedido, a lo que la mujer le respondió que para quitarlo debía enviarle dinero, o de lo contrario lo continuaría divulgando y enviando a sus conocidos la publicación.

“Estaba diciendo que necesitaba 200 dólares de primero, y ahí ya me estaba pidiendo 800 y yo le dije que no, que no tenía esa cantidad y que las borraras, y que no, que necesitaba los 800, y le dije no, que traigo son 500”, continuó contando.

Desesperado, el hombre accedió a enviar el dinero a través de una casa de cambio con destino a República Dominicana, sin pensar que ya se había convertido en presa de una banda internacional de extorsionadores.

“Que tengan cuidado y primero si lo están amenazando o algo, lo mejor es bloquear a la persona”, aconsejó la víctima.

Este tipo de casos cada vez más común tiene a las autoridades contra la pared, ya que según el Sargento Carlos Cornejo "son difíciles de investigar porque muchas veces los ofensores están fuera del país. Lo mejor es prevenir caer en ese tipo de estafa”

Por lo que la recomendación, según Cornejo, es:

Ten cuidado con quien hablas en línea

Cuando las personas te traten de agregar a sus redes sociales asegúrate que sean personas que tú ya conoces.

No agregues extraños y mucho menos compartas imágenes o videos con personas que no conoces físicamente.

Trata de no enviar dinero a estas personas porque muchas veces no se sacian con un pago (Te siguen extorsionando hasta que ya no tienes dinero)

Otros pasos que puede hacer, como lo hizo este hombre, es cambiar su número de teléfono, reportar al usuario que lo está difamando por redes sociales y eliminar sus cuentas en redes.