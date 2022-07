Niño herido en tiroteo de Highland Park no volverá a caminar

(NOTICIAS YA).-Un niño de 8 años de nombre Cooper Roberts, víctima del tiroteo del desfile del 4 de julio en Highland Park, Illinois, lucha por su vida, informó este jueves CNN.

Cooper permanece en estado crítico, le cortaron la médula espinal como resultado del tiroteo, informó el personal médico.

Le dispararon junto con su madre, la superintendente del distrito escolar 6 de Zion, la Dra. Keely Roberts, y su hermano gemelo Luke, quien fue rozado por la metralla. Su padre estaba en el desfile con ellos, pero resultó ileso.

Un portavoz de la familia informó que Cooper se encuentra actualmente en estado crítico pero estable, conectado a un ventilador. Sufrió al menos una herida de bala en el pecho.

Su madre “recibió un disparo en el área de la pierna y el pie”, se sometió a varias cirugías y se recuperará pronto, dijo personal del hospital.

La familia se encuentra entre las docenas de heridos después de que un hombre de 21 años disparó desde un techo hacia el desfile, matando a siete.

Debido a la situación, una campaña GoFundMe fue creada para apoyar a la familia.

