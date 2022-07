Set de la película “Nope” se convertirá en la nueva atracción de Universal Studios en Hollywood

(NOTICIAS YA).- Universal Studios Hollywood llevará al público de California el set original de ‘"Jupiter's Claim" del nuevo, extenso y épico filme de terror de Jordan Peele, “Nope”.

La nueva atracción estará disponible a partir del viernes 22 de julio, junto con el estreno en cines de este nuevo filme de verano de Universal Pictures y Monkeypaw Productions de Peele.

El impresionante y elaborado set de ‘"Jupiter's Claim" fue creado por la diseñadora de producción Ruth DeJong, luego que se desarmara cuidadosamente en la postproducción se transportó a Universal Studios Hollywood, donde meticulosamente se reconstruyó de manera completa con detalles y accesorios originales de la película.

El concepto de la integración del set al Studio Tour comenzó durante el inicio de la producción en asociación con los cineastas, trabajando en colaboración con Universal Creative en Universal Studios Hollywood para garantizar su autenticidad y precisión.

El set de ‘"Jupiter's Claim", que solo se puede ver en el Studio Tour, marca la primera vez que una atracción del Studio Tour se abre el mismo día que el estreno de una película.

Se llevará a cabo en el backlot de Universal Studios junto con una serie de otros escenarios de películas icónicas que incluyen ‘War of the Worlds’ de Steven Spielberg, la infame casa Psycho del filme Psycho de Alfred Hitchcock y el Courthouse Square de la película Back to the Future de Robert Zemeckis.

Más información disponible en www.UniversalStudiosHollywood.com.