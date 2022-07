20 víctimas hispanas estafadas por miles de dólares por un concesionario fraudulento.

(NOTICIAS YA).-

En cuestión de un mes alrededor de 20 víctimas hispanas fueron estafadas por miles de dólares por un concesionario fraudulento. Ahora se quedaron sin vehículos y sin dinero. En este momento las víctimas están desamparadas.

Víctimas aseguran que perdieron cantidad como $19,00 o hasta $28,000.La banda de delincuentes que los estafó desaparecieron del área. familias se han quedado sin ningún respuesta a sus quejas.

“Porque somos mucha familias, somos muchas personas ,que estamos afectados y no estamos hablando es 5000 ,6000 horas estamos hablando de miles de dólares,” comenta un afectado.

Los estafadores atraíanvíctimas ofreciendo vehículos usados, en buen estado, del 2018 para arriba.Los anuncios eran publicados en español tanto en línea como en pulgueros conocidos por ser centros de congregación para gente latina.

“Pusieron su negocio en Facebook Market. Algunos los pusieron en otros lugares donde había mucho tráfico hay para los muebles para que los vieran, ”explica el detective Manuel Carrillo de la Oficina del Alguacil del Condado Adams Una oferta muy difícil de resistir, asegura una afectada “y fue así, encontramos a que sea camioneta con un precio muy razonable”

Lamentablemente todo lo que brilla no es oro, este concesionario no fue la excepción.

“Los tenían ahí de venta, el lugar era una casa. No era un negocio regular. En una casa y ellos pagaron por adelantado para tener ese lugar como alacena” dice el detective.

Este vocero de la agencia del alguacil del condado Adams, señaló que el departamento, quienes lideran la investigación, explica que los sospechosos operaban desde una zona residencial, Con la excusa de que su local estaba siendo remodelado. Cuando llegan a un acuerdo con sus presas, los estafadores les entregaban el contrato o tan solo una factura de venta falsificada

“Algunos eran de un número a dos números de diferencia. Pero la mayoría tenía el mismo VIN . Así que todo eso estaba falsificado” añade Carrillo.

Después de una semana los delincuentes recogían en el vehículo con la excusa de que tenían que realizar una revisión para validar la garantía. Cansados de varios intentos ,sin fruto , de contactar a los vendedores una por una las víctimas empezaron ir en persona

“Nos iba hablar el miércoles para tener la troca lista. Cuando hablamos no nos contestaron las llamadas, venimos el jueves y ya no había ninguna. No había ningún vehículo no había nadie fue cuando hablamos a la policía,” relata una víctima anónima. También comento oro afecado: “Cuando llegué, ya no había nada de vehículos aquí, estaba limpio la puerta. Nomás el cartelón que decía si eres víctima” Dicho aviso ayudó a conectar a las víctimas quiénes se enteraron que no eran los únicos que habían sido estafados, cuatro de ellos piden una acción pronta y efectiva de las autoridades Por su parte la polícia aseguran que están dándole importancia y que esto sucedió en varias jurisdicciones, podrían estar enlazadas con esta cadena de robos y pide que “ por favor que nos tengan un poco de paciencia y yo sé que era mucho dinero quizás eran todos sus ahorros”

Este grupo de víctimas pide ayuda, ya que no es la primera vez que acuden a las autoridades y se van con las manos vacías. Ellos aseguran que hasta que los responsables no sufran el peso de la justicia o se recupere la inversión inicial los afectados aseguran que no estarán tranquilos.Si usted ha sido víctima de este tipo de estafa o conoce alguna información de provecho por favor contacte, a la oficina del alguacil del Condado Adams al (720) 322-1212