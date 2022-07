Los casos de viruela del mono siguen en aumento en los EE. UU.

(NOTICIAS YA).- Desde el 3 de julio, otros seis estados informaron sus primeros casos de viruela del mono, lo que llevó a un total de 36 estados que vieron un caso de este nuevo virus en lo que va del año.

El primer caso fue confirmado por Massachusetts en mayo, donde se le detectó el virus a un hombre que viajó a Canadá, lo cual pudo ser un parteaguas para los más de 600 casos en los Estados Unidos y Puerto Rico, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC); sin embargo, expertos dicen que el verdadero número puede ser mucho mayor.

Los expertos han mencionado que la respuesta de Estados Unidos ha sido de manera paulatina, tanto que llega a recordar los primeros días de la pandemia de covid.

La Dr. Anne Rimoin, epidemióloga de la Universidad de California, mencionó para The New York Times que con la gran cantidad de viajes y comercio que hay en la actualidad es seguro que nuevos patógenos surjan con mayor frecuencia. “Hemos estado presionando el botón de repetición de las enfermedades emergentes durante décadas. La alarma está sonando y es hora de despertar”, comentó Rimoin

Los estados con mayores casos de viruela del mono son California con 117 de los 95 que tenían registrado y Nueva York con 122 de los 90 casos que se les habían registrado, según datos de los CDC.

¿Cómo se está manejando la viruela del mono?

Se comenta que el sistema de salud pública de los Estados Unidos sigue siendo un sistema burocrático con fondos insuficientes para implementar una acción rápida y contundente.

En 2010 los EE. UU. promediaron que se necesitaría 132 millones de dosis de una vacuna contra la viruela y viruela del mono para las personas que no pueden tomar con seguridad una vacuna de una generación anterior que pueda provocar efectos secundarios graves; aunque, según The New York Times, la reserva nacional estratégica solo tiene 64,000 dosis.

La cifra mundial de casos de viruela del mono superó los 8,100 casos, según The New York Times. La mayoría de casos se ha dado entre hombre que tienen relaciones sexuales con otros hombres, por lo que en un futuro puede llegar a considerarse como una enfermedad de transmisión sexual.

Un conjunto de 70 laboratorios de salud pública implementados por los CDC cuenta con la capacidad de identificar los ortopoxvirus, de la familia que incluye la viruela y la viruela del mono; a pesar de esto, los médicos locales deben primero obtener la autorización de un epidemiólogo estatal, para posteriormente llevar las muestras a uno de los laboratorios.

La CDC encontró en los Estados Unidos por lo menos dos versiones del virus, lo que puede ser un indicio de al menos dos cadenas paralelas de transmisión.

Otro de los problemas de los sistemas de salud locales de los EE. UU. es que ellos rastrean los contactos una vez que haya un diagnóstico confirmado, dando un lapso para que la transmisión siga expandiéndose.

Un funcionario de la administración del gobierno de Joe Bide comentó a The New York Times que reconoció que la implementación de las pruebas de viruela del mono no han sido lo suficientemente rápidas como deberían ser.

De igual manera le dijo al diario de noticias que los CDC dieron a conocer los procedimientos de prueba a principios de junio y la Administración de Alimentos y Medicamentos dio el visto bueno para autorizar los suministros de prueba adicionales que permiten la participación de cualquier laboratorio que esté interesado.

El tiempo de espera de las pruebas pasó de 15 días a nueve días y se espera que este siga disminuyendo conforme se expanda la capacidad de los laboratorios, agregó.

Consejo de los CDC para prevenir el riesgo de contraer el virus

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades compartieron la siguiente forma de prevenir los riesgos.

“Hable con su pareja sobre cualquier enfermedad reciente y tenga en cuenta cualquier erupción cutánea nueva o inexplicable en su cuerpo o en el cuerpo de su pareja, incluidos los genitales y el ano. Si usted o su pareja han estado enfermos recientemente, se sienten enfermos actualmente o tienen un sarpullido nuevo o inexplicable, no tenga relaciones sexuales y consulte a un proveedor de atención médica”.