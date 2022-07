Padre quién perdio a su hija de 5 años da su testimonio

(NOTICIAS YA).-

A Emily de tan solo 5 años le faltaba toda una vida por delante cuando su propia madre junto con su novio le quitara la vida a golpes en Colorado Springs en enero del presente año. Situación que ha dejado inconsolable a su padre Manuel Canales.

“Uno no se puede imaginar algo así, horror, desesperación, yo no pude hacer nada. Quien se lo imagina quien se lo pudiera imaginar eso. Como uno se puede imaginar. No jamás yo nunca me pude imaginar algo así.”- Manuel Canales

El papá de Emily asegura que esta tragedia pudo haberse evitado ya que intento traerse a su hija a vivir a El Paso.

“Yo trate de hacer las cosas bien, contrate a un abogado trate de ir las maneras bien con las leyes. Al fin ella lo hizo eso para lastimarme a mí porque yo no quería estar con ella. Ella sabía que era la única manera de lastimarme y me lastimo.”- Manuel Canales

Ahora Manuel busca que la ley haga justicia por su hija y castigue de forma ejemplar a la madre de Emily y su novio

“Ojala que se muera ahí en la cárcel y que la traten muy bonito con los otros presos por que nomás un monstruo puede hacer algo así. Era una niña tan bonita.”

Manuel siempre llevara el último día que convivieron juntos ya que es su memoria favorita junto con su hija.

“El ultimo día que estuvo conmigo el día de los padres. Se quedó conmigo todo el día ella no se dejó de mi lado todo el día eso porque dijo que era el día mio.nunca lo voy a olvidar.”

-Por Carlos Alvarez