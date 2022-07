Detienen a 4 hombres de Tijuana con cargamento de droga en San Diego

(NOTICIAS YA).-Cuatro hombres originarios de Tijuana fueron detenidos por delitos federales de tráfico de drogas luego de la incautación de más de 5 mil libras (aproximadamente 2 mil 200 kilogramos) de metanfetamina descubiertas en dos camiones en National City, California.

Las autoridades consideraron que esta es una de las mayores incautaciones de metanfetamina en el condado de San Diego.

De acuerdo a información de las autoridades, el 7 de julio de 2022, aproximadamente a las 4:55 p. m., un camión comercial de caja de 20 pies cruzó a los Estados Unidos a través del puerto de entrada comercial de Otay Mesa.

La policía mantuvo vigilado el camión mientras viajaba hasta llegar a Hoover y 30th Street, en National City. Una vez allí, los agentes observaron a los acusados ​​descargar decenas de cajas de cartón para pasarlas a una camioneta Dodge.

#KeepingYouSafe @SDSheriff K-9 Milo is a very good boy after helping our deputies and law enforcement partners make one of the biggest methamphetamine busts in #SanDiegoCounty history. Read the news release here: https://t.co/BOdi19XyJO #Teamwork @HSISanDiego @DEASANDIEGODiv pic.twitter.com/v68GWLy42O

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) July 9, 2022