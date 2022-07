VIDEO: Entre 7 adolescentes matan a hombre de 73 años en calles de Philadelphia

(NOTICIAS YA).-La policía de Philadelphia busca a siete adolescentes de entre 13 y 16 años de edad, quienes emboscaron a James Lambert de 73 años, cuando caminaba por una avenida del norte de Philadelphia aproximadamente a las 2:30AM.

Sus atacantes eran tres niñas y cuatro niños. Uno de ellos recogió un cono de tránsito del asfalto y golpeó a Lambert con fuerza en la cabeza, quien se pasó al otro lado de la acera para alejarse del grupo, según un video difundido por la policía de Philadelphia.

Poco después, una niña recoge el cono y se lo arroja al hombre, que se echa a correr sobre la acera. La joven recoge el objeto y lo persigue para volver a aventárselo, informó la cadena Telemundo.

“Los adolescentes golpearon a la víctima varias veces con objetos, tirando a la víctima al suelo y causándole heridas en la cabeza. La víctima fue transportada a un hospital donde murió a causa de sus heridas al día siguiente”, informaron las autoridades.

En el video se ve a los jóvenes huir del lugar después de la golpiza. Uno de ellos se sube a un scooter y parece que habla con otro, mientras se ve a varios corriendo por la acera.

WATCH: 7 teens beat & killed a 72 year old man on Cecil B. Moore Ave two weeks ago this morning. 3 girls & 4 boys, used a traffic cone as a weapon. The man fell, hit his head & @phillypolice say he died the day after the 2:38 am attack on June 24th 1/2 ⁦@FOX29philly⁩ pic.twitter.com/4vmfGqOpp5

— Steve Keeley (@KeeleyFox29) July 8, 2022