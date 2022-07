Cargados de droga detienen a tijuanenses en National City

(NOTICIAS YA).- Cuatro hombres originarios de Tijuana fueron detenidos por delitos federales de tráfico de drogas luego de la incautación de más de 5 mil libras (aproximadamente 2 mil 200 kilogramos) de metanfetamina descubiertas en dos camiones en National City.

Según la información de las autoridades, fue el pasado 7 de julio, aproximadamente a las 4:55 p.m., cuando un camión comercial con una caja de 20 pies cruzó a los Estados Unidos a través del puerto de entrada comercial de Otay Mesa.

La policía vigiló el camión mientras viajaba hacia Hoover y 30th Street, en National City. Una vez allí, los agentes observaron a los acusados ​​descargar decenas de cajas de cartón del camión y cargarlas en una camioneta Dodge.

#KeepingYouSafe @SDSheriff K-9 Milo is a very good boy after helping our deputies and law enforcement partners make one of the biggest methamphetamine busts in #SanDiegoCounty history. Read the news release here: https://t.co/BOdi19XyJO #Teamwork @HSISanDiego @DEASANDIEGODiv pic.twitter.com/v68GWLy42O

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) July 9, 2022