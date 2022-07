Anitta sufre de endometriosis y tendrá que ser operada

La cantante brasileña Anitta, una de las artistas más reconocidas de la escena actual latina, anunció el pasado viernes 8 de julio, que se someterá a una cirugía tras ser diagnosticada con endometriosis, por lo que estará alejada por un tiempo de los escenarios.

La noticia fue compartida a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde explicó que el dolor es demasiado intenso y la ha estado atormentando los últimos nueve años de su vida. "El dolor es tan fuerte que quieres hacer de todo para que desaparezca", escribió.

La intérprete de 'Envolver' compartió que la endometriosis, es una enfermedad ginecológica que provoca dolor pélvico crónico, "Es muy común entre las mujeres" y provoca "varios efectos colaterales" dependiendo cada cuerpo. "Pueden extenderse hasta la vejiga y causar dolores terribles al orinar. Existen varios tratamientos, pero el mío tendrá que ser cirugía, declaró.

Aunque la famosa artista no compartió la fecha en que se someterá al procedimiento quirúrgico, comentó que estaba contando los días para eliminar el problema de su cuerpo. Lo que sí comentó, fue que después de la operación no podrá hacer esfuerzos y por esa situación tendrá que cancelar los shows que tenga al menos por un mes.

"Pero era eso o morir de dolor, no solo después del acto (sexual), sino también cuando menstruo. Necesitábamos reaccionar rápido. Nueve años de sufrimiento", compartió.

Asimismo, la cantante aprovechó para hacer un llamado para que las mujeres pudieran tener más información y pidió fomentar un "mayor interés en cuidar el cuerpo femenino" para que puedan sentirse libres.

9 anos dessa novela e eu já tentei de TUDO que todos os tipos de médicos ja falaram. Todas as dicas, conselhos, técnicas que os médicos deram ou do Google também já tentei. E NADA. (e 9 anos deu foi tempo de eu tentar solução hein) porém NUNCA me pediram uma ressonância. Nenhuma

