Buscan a abuelito desaparecido se le considera “en riesgo”

(NOTICIAS YA).- Autoridades del Departamento de Policía de San Diego solicitan apoyo de la comunidad para localizar a un hombre desaparecido de 70 años,

El abuelito Jimmy Preslet fue visto por última vez alrededor de la 1 pm cerca de la cuadra 1300 de Euclid Avenue el sábado de 9 de julio, informó la Policía de San Diego.

Jimmy es descrito como un hombre blanco, de cinco pies y cinco pulgadas de alto, 154 libras, con cabello blanco calvo y ojos color avellana. La última vez que se le vio con una camisa azul oscuro y jeans azules.

El desaparecido de 70 años se considera “en riesgo” según la policía.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Jimmy Preslet o crea que lo ha visto debe comunicarse con el Departamento de Policía de San Diego.

We need your help finding Jimmy Presley. Jimmy is a 70 year old white male, 5’5”, 154lbs, White balding hair, hazel eyes. He was last seen today at 1:00 PM at 1300 Euclid Ave. He is considered at risk. He was last seen wearing a dark blue shirt and blue jeans. pic.twitter.com/ztnosOOqoU

