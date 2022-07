¿Christian Nodal y Cazzu tendrán un hijo? Lo que sabe sobre la pareja

Recientemente, el cantante mexicano Christian Nodal fue captado de la mano con la artista argentina Cazzu, y desde ese momento, los seguidores de ambos han especulado acerca de una posible relación que hasta el día de hoy ninguno ha negado o confirmado.

Sin embargo, nuevos rumores han surgido en la internet y apuntan a que los artistas podrían estarse preparando para tener un bebé pues se dice que el sonorense podría haberse mudado al domicilio de Cazzu en Argentina.

"Está en Argentina, está descansando, se está relajando de todo esto que ha pasado, pero no solo eso, están buscando una propiedad para vivir ahí y alejarse de su vida millonaria aquí en Los Ángeles, para vivir allá en donde termina el mundo, en Argentina, informó Sergio Catalán en el programa "Chisme No Like".

Tras estas declaraciones, el periodista aseguró que la pareja podría estar contemplando la idea de convertirse en padres y de crear una familia en el hemisferio inferior del planeta: "No solamente él está ahí componiendo con su mujer, que cómo se enamoran se desenamoran tan rápido, te podemos decir que han hablado de la posibilidad de tener un hijo, el señor ya está pensando en ser padre y obviamente con la susodicha, que por lo que sabemos, ahora en Argentina están practicando", agregaron los otros periodistas.

Estos rumores surgen luego de que la pareja fue captada en Guatemala visitando el Convento de La Merced, en donde supuestamente quedaron para conocer a un sacerdote que podría ser el encargado de conducir la ceremonia de su boda.