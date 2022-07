Incendio forestal amenaza las secuoyas gigantes del Parque Nacional Yosemite

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de California están trabajando para proteger las legendarias secuoyas gigantes del Parque Nacional Yosemite de un voraz incendio forestal que está en crecimiento.

Aunque hasta ahora los famosos árboles se han salvado de daños significativos, el incendio en Washburn de 2,340 acres duplicó su tamaño durante el fin de semana.

Las llamas ingresaron a Mariposa Grove de Yosemite, donde hay más de 500 secuoyas gigantes, algunas de las cuales se cree que tienen más de 2,000 años, movilizando a las unidades de emergencia.

Scott Gediman, portavoz de Yosemite, informó que los equipos de manejo de incendios envolvieron la histórica cabaña de Galen Clark con una lámina protectora.

Además, se instaló un sistema de rociadores para humedecer el suelo alrededor de la secuoya Grizzly Giant de 209 pies de altura, uno de los árboles más famosos del parque, con agua de una pequeña piscina que alimenta los rociadores instalados cerca de la base del árbol, según muestran las imágenes de Yosemite Fire and Aviation Management.

Los bomberos confían en que los árboles, que son “muy resistentes al fuego”, están bien protegidos, segun dijo la guardaparques de Yosemite Fire, Nancy Phillipe, a CNN durante este lunes.

Preparing for fire: The Grizzly Giant is the most renowned giant sequoia in Yosemite National Park. Standing at 209 feet it is the second largest tree in the Yosemite, and one of the most photographed.The Grizzly Giant is in the Mariposa Grove impacted by the Washburn Fire. pic.twitter.com/jnIlm9Gemn

— Yosemite Fire and Aviation Management (@YosemiteFire) July 10, 2022