NASA revela una vista de lo más profundo del cosmos tomada por telescopio James Webb

(NOTICIAS YA).-Este lunes fue revelada la primera imagen del telescopio espacial James Webb de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) considerada la vista más profunda del cosmos jamás captada.

La primera imagen del poderoso telescopio espacial Webb, que tuvo un costo de 10 mil millones de dólares, muestra una visión de lo más lejano que la humanidad haya observado en tiempo y distancia, más cerca del amanecer del universo y en lo que es conocido como el borde del cosmos.

A esta imagen le seguirán otras cuatro instantáneas que serán dadas a conocer este martes por parte de la NASA.

La fotografía muestra "un grano de arena sobre la punta de un dedo con el brazo sostenido", según la analogía que hizo el director de la NASA, Bill Nelson, quien se refirió al espacio fotografiado como "una pequeña porción del universo".

La toma está llena de estrellas, con galaxias masivas en el primer plano que distorsionan la luz de los objetos que están detrás.

El telescopio espacial James Webb, el más grande y poderoso del mundo, ha hecho visibles las galaxias débiles y extremadamente distantes. Parte de la imagen es de luz y se formó no mucho después del Big Bang.

El telescopio espacial fue lanzado en diciembre pasado desde la Guayana Francesa en América del Sur. Alcanzó su mirador a 1 millón de millas (1.6 millones de kilómetros) de la Tierra en enero.

Join me and Vice President Harris as we receive a briefing from NASA officials and preview the first images from the Webb Space Telescope – the highest-resolution images of the infrared universe ever captured. https://t.co/PbOIyIeXw9

— President Biden (@POTUS) July 11, 2022