VIDEO: Incendio forestal deja 1 herido y provoca evacuaciones en Dehesa

(NOTICIAS YA).- La tarde de hoy martes se registró un incendio forestal en las inmediaciones de zonas rurales del este del condado de San Diego.

El incidente ocurrió alrededor de las 4:45 pm entre Harbison Canyon y Dehesa, cerca de la cuadra 1900 de Harbison Canyon Road, donde se veían llamas y humo negro.

Las autoridades desalojaron el área de Sycuan Oaks Drive, el fuego consumió varios acres.

. @CALFIRESANDIEGO on scene of 5 acre fire in the area of Harbison Canyon. #HarbisonFire pic.twitter.com/R5FxzbZ8u4

En el incendió una persona resultó herida y fue trasladada al Hospital Sharp Grossmont, su estado de salud se desconoce, según la información de los bomberos.

En el lugar los equipos de rescate se encuentran trabajando para apagar el siniestro debido a que es una amenaza para hogares en la zona-.

La Policía de San Diego también informó en su cuenta de twitter que están ayudando al departamento de bomberos.

WATCHCOMMANDER: @SDSORSD Deputies are assisting the fire department with a small brush fire in the area of 1900 Harbison Canyon Road, in Unincorporated El Cajon. Deputies are evacuating the area of Sycuan Oaks Drive. Per FD, not other evacuations at this time.

— San Diego Sheriff (@SDSheriff) July 13, 2022