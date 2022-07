VIDEO: California aprueba ley para que víctimas de violencia con armas demanden a fabricantes

(NOTICIAS YA).- El gobernador Gavin Newsom firmó una ley que permite al estado, los gobiernos locales y los californianos demandar a los fabricantes de armas.

La nueva ley refuerza las políticas de seguridad de armas líderes en el país de California, a las que se atribuye la reducción a la mitad de la tasa de muertes por armas de fuego.

“A las víctimas de la violencia armada y sus familias: California está con ustedes. La industria de las armas ya no puede esconderse del daño devastador que causan sus productos”, expresó el gobernador Newsom.

“Nuestros niños, familias y comunidades merecen calles libres de violencia armada y los fabricantes de armas deben rendir cuentas por su papel en esta crisis. Casi todas las industrias son responsables cuando las personas resultan heridas o muertas por sus productos; las armas no deberían ser diferentes”, agregó.

Gun manufacturers & distributors have been shielded from the mass destruction they cause for too long.

Today, CA changes that.

I just signed a bill that will allow victims of gun violence to sue the makers of these deadly weapons & hold them accountable. pic.twitter.com/S0AlrrkhML

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 12, 2022