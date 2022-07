VIDEO: Exhiben a hijo de Joe Biden dosificando “crack”

(NOTICIAS YA).-Hunter Biden, hijo del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a generar polémica luego de que se hiciera público un video en donde se le ve pesar algunos gramos de lo que podría ser cocaína en piedra o “crack”.

A través de redes sociales comenzaron a circular las imágenes de Hunter Biden, quien parece grabar la pequeña báscula en la que se observan algunas piedras de presunta droga.

En la grabación de menos de 20 segundos se observa a Hunter, a quien se le ve con un cigarro en la boca y quien al parecer habría iniciado el video, tras cambiar la dirección de la cámara también se puede observar cómo enfoca la báscula y las piedras blancas que, se presume, puede ser drogas.

En el video también se pueden observar algunos artículos como tenis, ropa y varios aparatos electrónicos, tirados en el piso de una habitación que pareciera ser de un hotel.

Hasta el momento se desconoce si el video es de hace poco, lo cierto es que ha generado un nuevo escándalo en la vida de Hunter Biden.

Hunter Biden arguing with a hooker about how much crack he has pic.twitter.com/LFgbYeBw5c

— Benny Johnson (@bennyjohnson) July 10, 2022