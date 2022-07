1 de cada 5 universitarios planea mudarse a donde el aborto sea legal, revela encuesta

[post_content_prefixLa decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos al anular Roe v. Wade, que había protegido el derecho de una persona al aborto durante casi 50 años, afectó a millones de estadounidenses, incluidos los que asisten a universidades en estados donde el aborto ahora es (o pronto lo será) ilegal.

De acuerdo a una encuesta publicada por Intelligent.com, mil estudiantes universitarios actuales de EE. UU. fueron cuestionados sobre sus puntos de vista sobre el aborto y si planean o no continuar asistiendo a la escuela en un estado donde ellos o sus parejas puedan acceder a un aborto seguro y legal.

El 20% de los estudiantes de universidades en estados donde el aborto es o podría volverse ilegal pronto 'definitivamente' planean transferirse a estados donde el aborto es legal; 25% está considerando transferir

El 39% de los estudiantes que se identifican como 'pro-vida' están planeando o considerando transferirse para poder acceder a servicios de aborto para ellos o sus parejas.

El 55 % de los estudiantes demócratas y el 41 % de los estudiantes republicanos en las escuelas de los estados que prohíben el aborto se están transfiriendo definitiva o potencialmente

Tres cuartas partes de los estudiantes universitarios a favor del derecho a decidir están "muy preocupados" por la próxima prohibición del aborto en todo el país

El 45% de los estudiantes universitarios en los estados donde el aborto es ilegal planean o están considerando transferirse

Para casi la mitad de los estudiantes que asisten a la escuela en estados donde el aborto es actualmente o pronto será ilegal, la anulación de Roe v. Wade presenta una interrupción potencial en su educación.

Veinte por ciento de los estudiantes en estados donde el aborto es actualmente ilegal o lo será pronto, lo que incluye Virginia Occidental, Ohio, Indiana, Kentucky, Tennessee, Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Mississippi, Iowa, Missouri, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Texas, Wyoming y Utah dicen que "definitivamente" se están transfiriendo a una escuela diferente en un estado donde el aborto todavía es legal.

Otro 25% de los estudiantes están 'considerando' transferirse a una escuela en un estado con aborto legal. El 55% restante no tiene intenciones de cambiar de escuela en base a las leyes de aborto.

4 de cada 10 estudiantes que se identifican como 'pro-vida' todavía quieren acceder a servicios de aborto por sí mismos

Cuarenta y ocho por ciento de los encuestados se identificaron como 'pro-elección'. Treinta y ocho por ciento son 'pro-vida, con excepciones por violación, incesto y la vida de la madre', y 14% son 'pro-vida, sin excepciones'.

Cuando se desglosa por puntos de vista sobre el aborto, la ligera mayoría de los estudiantes a favor del derecho a decidir, el 53%, está planeando o considerando cambiar de escuela.

Entre los estudiantes que se identifican como pro-vida, el 39% indicó que también están planeando o considerando transferirse a escuelas en estados con aborto legal.

Cuando se les preguntó por qué planean o están considerando transferirse, el 61 % de los estudiantes pro-vida dicen que es para asegurarse de que ellos o sus parejas puedan acceder a servicios de aborto en caso de que se encuentren con un embarazo no deseado. Otro 23% de los estudiantes que se identifican como provida no quieren que su educación se vea interrumpida por un embarazo no planeado.

En un guiño a lo politizado que se ha vuelto el tema de los derechos reproductivos, la afiliación política de un estudiante, y no su género o puntos de vista personales sobre el aborto, parece más probable que informe su reacción a las prohibiciones del aborto en el estado donde asiste a la universidad.

El veintisiete por ciento de los estudiantes que se identifican como demócratas definitivamente se están transfiriendo, mientras que el 28% lo está considerando.

En comparación, solo el 19 % de los estudiantes republicanos indicó que definitivamente se está transfiriendo y el 22 % dice que lo está considerando.

Los estudiantes no políticos son los que menos probabilidades tienen de tener planes de transferencia. Solo el 11% de los estudiantes de este grupo tiene la intención definitiva de transferirse, y otro 21% lo está considerando.

Mientras tanto, el 20% de las mujeres y los hombres definitivamente planean transferirse. Otro 28% de mujeres y 23% de hombres están considerando cambiar de escuela.

Entre los estudiantes que no tienen intenciones de transferirse, las razones se relacionan en gran medida con preocupaciones prácticas.

El cincuenta y dos por ciento de los estudiantes que no se están transfiriendo dicen que no pueden hacerlo por razones personales o financieras.

Los estudiantes proabortistas son ligeramente más propensos a dar esta razón que sus contrapartes provida, en una tasa de 60% a 46%.

Veintinueve por ciento de estos estudiantes también dicen que están demasiado avanzados en su programa para cambiar de escuela ahora.

Sin embargo, la ideología es un factor en la decisión de algunos estudiantes.

Resultados completos de la encuesta

¿Cuál será su estatus de estudiante en el otoño de 2022?

Estudiante de primer año: 17%

Estudiante de segundo año: 27%

Júnior: 23%

Mayor: 27%

Otros: 7%

¿Cuál de las siguientes describe mejor su afiliación política?

Demócrata: 34%

Republicano: 24%

Independiente: 23%

No político: 17%

Tercero (Verde, Libertario, etc.): 2%

¿Con qué religión te identificas más?

Sin afiliación religiosa: 21%

Cristiano (incluidos protestantes, bautistas, luteranos, pentecostales, metodistas, presbiterianos, etc.): 47%

Catolicismo (católico romano): 10%

Judaísmo: 2%

Mormón (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días): 2%

Musulmán (Islam): 3%

Hinduismo: 1%

Budismo: 1%

sij: 0%

Unitario: 0%

Wicca: 1%

Ateo (no cree en Dios): 3%

Agnóstico (No estoy seguro si hay un Dios): 4%

Otro: 4%

¿Sabe que Roe v. Wade, que protegía el derecho de una persona al aborto, fue revocada y el aborto está prohibido o es probable que lo esté en el estado donde se encuentra su universidad?

Sí: 89%

No: 11%

¿Cuál de las siguientes describe mejor su postura sobre el aborto?

Proelección (Hasta Q6): 48%

Pro-vida, pero con excepciones por violación, incesto y vida de la madre (A Q8): 38%

Pro-vida, sin excepciones (hasta Q8): 14%

(Si 5A) ¿Qué tan preocupado está usted por la posibilidad de una prohibición nacional del aborto?

Muy preocupado: 75%

Algo preocupado: 22%

Nada preocupado: 4%

¿Está tomando alguna acción para apoyar el acceso al aborto? Por favor seleccione todas las respuestas válidas.

Asistir a protestas o mítines: 40%

Donación a políticos proabortistas: 28%

Donación a fondos de aborto y organizaciones de derechos reproductivos: 29%

Voluntariado con organizaciones de derechos reproductivos: 21%

Postulándose o considerando postularse para un cargo electo: 9%

Firma de peticiones: 47%

Organización de eventos en el campus: 16%

Contactar a legisladores estatales y federales para codificar los derechos reproductivos: 15%

Otros: 4%

Ninguno de los anteriores: 21%

¿Planea transferirse a una escuela en otro estado donde el aborto todavía es legal?

Sí, definitivamente planea transferir: 20%

Estoy considerando transferir: 25%

No, no transferirá: 55%

(Si 8A u 8B) ¿Por qué se está transfiriendo o considerando transferirse a una universidad en un estado con acceso al aborto? Por favor seleccione todas las respuestas válidas.

Para asegurar que mi(s) pareja(s) o yo podamos tener un aborto legal en caso de un embarazo no deseado: 65%

No quieren apoyar económicamente a un estado que prohíbe el aborto: 44%

No quiere asistir a la universidad en un estado que no valora la autonomía del cuerpo: 44%

Para asegurar que mi educación no sea interrumpida por un embarazo no deseado: 26%

Otros: 2%

(Si 8C) ¿Por qué no se transfiere a una universidad en un estado con acceso al aborto? Por favor seleccione todas las respuestas válidas.

No puedo transferirme a una escuela en otro estado por razones financieras/personales: 52%

Yo o mi(s) pareja(s) no abortaríamos en caso de embarazo: 27%

Apoyo la prohibición del aborto y estoy orgulloso de asistir a la universidad en un estado que prohíbe el aborto: 14 %

Estoy demasiado avanzado en mi programa para transferirme a una escuela diferenteL 29%

Tengo los recursos para viajar fuera del estado si necesito un aborto: 12%

Otros: 7%

*Los porcentajes pueden exceder el 100% debido al redondeo*