Familias de las víctimas del tiroteo en Uvalde indignadas tras exposición del video de la masacre en la primaria Robb

(NOTICIAS YA).- Distintos medios locales del área de Texas dieron a conocer las imágenes del accionar de los agentes policiales ante la masacre que se vivió en la primaria Robb de Uvalde, Texas el 24 de mayo. La reacción por parte de las familias fue de indignación e ira.

En el video de vigilancia (publicado por el periódico Austin American-Statesman) de la entrada al pasillo principal de la escuela Robb, se muestra como Salvador Ramos, el autor del tiroteo, llega en una camioneta y rompe el cerco de la escuela, después le dispara a unos transeúntes que se acercaban en donde se estrelló Ramos.

Un profesor de la escuela primaria Robb hace una llamada al 911 para reportar a un hombre armado. Ramos comenzó con los disparos desde el exterior de la primaria. Ramos entró por una de las puertas de la escuela, donde se dirige hacia uno de los pasillos y se detiene para observar las aulas, antes de eso un niño aparece y se detiene en la esquina del pasillo mientras observa al hombre armado, luego de esto, el menor huye al escuchar que Ramos empieza a detonar su arma.

Salvador Ramos detonó su arma, AR-15, la cual tiene la capacidad de disparar rondas de 10, 30 o hasta 100 balas sin necesidad de recargar. Los disparos sucedieron por poco más de dos minutos.

Tres minutos después los oficiales llegan, pero no fue luego de 77 minutos que los policías entraron al salón de clases y asesinaron al tirador, Salvador Ramos.

Distintos funcionarios mencionaron días antes de que se diera a conocer el video, que planeaban mostrárselo a las familias antes de que se revelara al público, pero esto no sucedió así.

De acuerdo con CNN, una de las madres de las víctimas, Kimberly Rubio, cuya hija Lexi, de 10 años, fue asesinada durante el tiroteo, mencionó que, “Vinimos aquí para compartir la historia de Lexi, para tratar de cambiar las cosas y luego recibimos este tipo de noticias y tuvimos que avisarle a nuestra familia en casa para (que) no vieran las noticias, y a nuestros hijos (que) tienen teléfonos celulares”.

Kimberly, al igual que otros padres estaban en Washington para reunirse con los legisladores.

El periódico encargado de publicar el video del interior de la escuela, defendió su decisión de dar a conocer las imágenes, donde el editor ejecutivo, Manny García, comentó:

“Nosotros tenemos que dar testimonio de la historia, y la transparencia y los informes implacables son una forma de lograr el cambio”.

Otro de los padres que estaban en Washington, Angel Garza, cuya hija de 10 años, Amerie Jo, también fue asesinada, dijo que le sorprendió la filtración del video. “¿Quién te crees que eres para publicar imágenes como la de nuestros niños que ni siquiera pueden hablar por sí mismos, pero quieres seguir adelante y transmitir sus últimos momentos al mundo entero? ¿Qué te hace pensar que eso está bien? El lo menos que puedes hacer es tener un poco de decencia por nosotros”.

Javier Cazares, padre de otra de las víctimas, Jacklyn Jaylen Cazares, dijo: “Estas familias no se lo merecían. No lo merezco. Es una bofetada en la cara de nuestros bebés y estamos cansados de esto. Ya no podemos confiar en nadie. Es agravante”, según CNN.

Cazares se encontraba preparado para ver el video este domingo, como supuestamente se había establecido con las autoridades, pero se enteró de manera sorpresiva de la publicación de las imágenes el martes.

El alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, compartió la inquietud y el enojo de los familiares de las víctimas, ya que la solicitud de las familias y de la comunidad de Uvalde de ver el video antes de hacerse público no se terminó por cumplir.