Los conciertos y festivales de rock más importantes de la historia

¡Hoy es Día Mundial del Rock y vamos a celebrarlo con los mejores conciertos! Las más grandes y verdaderas ceremonias del caos y festivales paganos, actuaciones estelares que marcaron un antes y un después y que inmortalizaron el rock and roll como el género musical más liberador, transformador y trascendente.

En El Botón, ponemos sobre la mesa "Los mejores conciertos de la historia", y subiremos aún más el nivel a "Los mejores conciertos de la historia a los que nunca fuimos". Nota: Si alguno de nuestros lectores asistieron a un evento tan relevante en la cultura, que alce la mano y nos cuente una de sus bellas anécdotas.

10 - Nirvana - Unplugged en Nueva York (1993)

Un disco que marcó a toda una generación, tal vez por el hecho de que se lanzó a pocos meses de la muerte de Kurt Cobain o por la nueva profundidad que adquirían sus composiciones, o la combinación de ambas. Se grabó entre la gira de presentación de In Utero (1993) e incluye una selección de canciones propias y versiones de David Bowie, The Vaselines, Meat Puppets y Leadbelly.

9 - Jimi Hendrix - Monterey Pop Festival (1967)

Si hay un guitarrista que no necesita presentación es Jimi Hendrix, la leyenda que con su Fender Stratocaster, creó los primeros solos que dieron vida al rock and roll, pues sin duda estaba adelantado a su tiempo. Durante su participación en el festival californiano, puso los amplificadores al máximo y tocó frente a 50 mil espectadores que hasta el momento no lo conocían. Al final del show, Hendrix dejó la guitarra en el suelo, se arrodilló a su costado y le prendió fuego cual chamán ofreciéndola en sacrificio.

8 - Metallica - Live In Moscow - (1991)

Todos hemos visto el video de Metallica tocando 'Enter Sandman' en Moscú, en medio de tensiones políticas y miles de militares asegurando que el evento se llevara a cabo de forma pacífica. Algunos medios y recuentos de la época estiman que la audiencia total fue de aproximadamente 500 mil personas; sin embargo, nuevos conteos y el video del concierto afirman que fueron más, muchas más.

7 - Bob Dylan - Newport Festival (1965)

A Dylan lo dejaron sentimental los abucheos de una muchedumbre que amenazaba con cortarle el suministro eléctrico, fue entonces cuando volvió a coger la guitarra acústica para marcarse la canción más bonita y sentida que se haya escuchado nunca en un concierto: 'It’s All Over Now, Baby Blue' de esta forma la misma multitud que le abucheaba estalló en aplausos pidiendo más. Dylan no regresó al festival de Newport hasta 37 años después.

6 - Led Zeppelin - Royal Albert Hall - (1970)

Un show histórico de más de dos horas de duración, en el que los cuatro héroes del rock mostraron todo el talento que poseían, al alcance de pocos. Una monstruosa interpretación vocal de rock y blues de Robert Plant, despliegue inconmensurable de riffs, improvisaciones y experimentación por parte de Jimmy Page, una brutal ejecución e inagotable energía de John Bonham , incluído su épico solo de 13 min en el tema 'Moby Dick', así como la intimidante muestra de versatilidad y técnica de John Paul Jones al bajo y los teclados.

5 - The Rolling Stones - La Habana, Cuba - (2016)

Durante una gira mundial que cerraba presentaciones en Latinoamérica, The Rolling Stones ofrecieron un magno concierto gratuito en La Habana, Cuba, el cual era uno de los espectáculos más esperados en la historia. Se dice que hubo cerca de 500 mil espectadores esa noche e incluso, Netflix realizó un documental contando cada detalle del trabajo que hubo para el espectáculo.

4 - The Beatles - Apple Studios - (1969)

El 30 de enero de 1969, The Beatles realizó un concierto sin previo anuncio desde la azotea de la sede de Apple Corps en Londres. La banda tocó un set de 42 minutos antes de que la policía local les solicitara reducir el volumen. Aquella presentación, se convirtió en la última vez que tocaron en público en su carrera.

3 - Live Aid (1985)

El 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock en conmemoración del Live Aid, uno de los conciertos de beneficencia más importantes de la historia. La iniciativa surgió por el actor y músico Bob Geldof, quien reunió a Led Zeppelin, The Who, Black Sabbath, Queen y Sting, para dar conciertos en Estados Unidos e Inglaterra y así ayudar a la crisis de hambre en Etiopía.

2 - Pink Floyd - "The Wall Tour" (1980 - 1981)

"The Wall Tour" fue una gira de conciertos de la banda inglesa de rock progresivo a lo largo de 1980-1981. Un show con un enorme montaje, proyecciones, marionetas gigantes y un muro que le da nombre la gira que marcó un antes y después en las representaciones de un concierto. El nivel musical, sencillamente inalcanzable para la mayoría de sus contemporáneos.

1 - Queen - Wembley Stadium (1992)

El show de casi dos horas de Queen en el estadio de Wembley fue grabado por completo y lanzado el 26 de mayo de 1992 bajo el nombre: "Queen: Live at Wembley Stadium". "Magic Tour" fue la gira de promoción del decimocuarto disco de la banda británica, A Kind Of Magic publicado el 2 de junio de 1986. Entre los momentos más icónicos de este show quedó grabado los dos minutos en los que Freddie Mercury improvisó con el público.