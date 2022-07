Ryan García invitó a Ángela Aguilar a su pelea durante entrevista en El Show De Piolín

El boxeador de Los Ángeles, Ryan García, está emocionado por volver al cuadrilátero y disputar su invicto en contra del excampeón del mundo Javier Fortuna, el próximo sábado 16 de julio en la Arena Crypto.com de su ciudad natal.

Aunque García siempre ha sido un peleador talentoso, no ha tenido mucha actividad en los últimos tres años. El peleador de raíces mexicanas tuvo un encuentro en el 2020 en contra del boxeador nicaragüense Francisco Fonseca, una más con Campbell en el 2021 y por último, en el pasado abril, se enfrentó contra Emmanuel Tagoe. Los resultados obtenidos en estas peleas fueron dos knock outs, y con Tagoe tuvo que resistir 12 asaltos.

Dichos los highlights de la noche y lo que está en juego, Ryan platicó con Eduardo Sotelo "El Piolín", acerca de los pormenores de su entrenamiento, pero lo uno de los temas que más nos sorprendió de la entrevista, fueron las declaraciones que García hizo respecto a la joven cantante mexicana Ángela Aguilar, a quien públicamente invitó a su pelea, ya sea a cantar o a verlo.

Fue después de que "El Piolín" le preguntara a García sobre quién le gustaría que cantara el Himno Nacional en el evento, que el boxeador de 22 años respondió que le encantaría que la cantante asistiera y que incluso fuera ella quien entonara dicho tema: "Hay muchas personas que me podrían cantarlo. Creo que elegiría a Ángela Aguilar. Quizá podría invitarla y ella podría cantar el himno nacional mexicano. Tiene una voz increíble", dijo el californiano.

Pero eso no fue todo, "El Piolín" le dijo a Ryan que esta entrevista era el momento perfecto para invitarla ya que seguramente estaba mirando: "Bueno. Hola Ángela. Si estás mirando esto, espero que puedas venir a la pelea y si no cantas está bien, de cualquier forma me encantaría que estuvieras ahí para darme apoyo y yo podría también apoyarte en alguno de tus conciertos", mencionó.

Luego de la pregunta la entrevista siguió con normalidad y se mencionaron temas como su entrenamiento físico, su concentración con el equipo, y el resultado de la pelea de este fin de semana en la que Ryan aseguró será el vencedor de la noche.