VIDEO: Se registra un incendio de vegetación en el área Otay Mesa

(NOTICIAS YA).- La tarde de este miércoles bomberos luchan contra incendio forestal provocado por un vehículo en el área de Otay Mesa.

Autoridades informaron que alrededor de las 5:15 se propagó un incendió en Harvest Road y Lonestar Road, donde se podían ver grandes nubes de humo blanco y llamas.

Cal Fire San Diego publicó en su cuenta de Twitter que el fuego tiene hasta cinco acres y tiene una "tasa de propagación peligrosa".

.@CALFIRESANDIEGO is at scene of a vegetation fire Lonestar Rd X Harvest Rd in the area of Otay Mesa. Reported 5 acres with a dangerous rate of spread in the grass. #LonestarFire pic.twitter.com/c3p1WLJTXj

— CAL FIRE/SAN DIEGO COUNTY FIRE (@CALFIRESANDIEGO) July 14, 2022