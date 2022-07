Conoce la historia de la Clínica Hope Family Health Center

(NOTICIAS YA).- Todo comenzó con una conversación entre 5 personas, con la idea de dar asistencia médica y consejería a familias sin recursos como un tipo de seguro médico.

En 1994, David Saavedra, la hermana Marian Strohmeyer y Ann W. Cass, asociados a la parroquia en la iglesia Holy Spirit, lcsw, comenzaron a planear una forma de apoyar con servicio médico a familias necesitadas en el Valle de Texas. Fue en 1997 cuando abrieron la primera clínica Hope, ubicada cruzando la calle del edificio municipal de Mcallen. Este 2022, la clínica cumplió 26 años sirviendo a la comunidad.

"sabemos que personas que no tienen seguro médico necesitan algún tipo de esperanza. es por eso que no negamos asistencia a ningún paciente que entra a nuestra clínica. nosotros no cobramos por cualquier servicio, pero si un paciente puede hacer una donación, es agradecido” dijo Ann W. Cass.

En sus primeros años, la clínica Hope tuvo dificultades para encontrar un médico que aceptara ser parte de esta organización, ya que temían ser demandados, fue ahí cuando la clínica se convirtió fiscalmente en una organización sin fines de lucro.

El doctor, Alberto Gutiérrez, tomó el cargo y ha dedicado su servicio a pacientes del Valle de Texas por 22 años en esta clínica. él comparte que está contento y agradecido de brindar ayuda.

“Cuando vine yo de primero, dije va a ser algo muy leve, empezó a ver gangrena, cáncer, altas presiones, tan altas, que no sabía cómo andaba la gente, entonces vi yo que serio estaba esto” dijo el Dr. Gutiérrez.

El docto, ha ejercido por más de 52 años y como director médico de la clínica Hope ha podido brindar recursos médicos a innumerables pacientes, algo que dice que se llevará para siempre el día que tenga que retirarse.

Por mucho tiempo el doctor Gutiérrez, fue el único médico que atendía en Hope, dice que llegó a ver a más de 50 personas a la semana, algo, que asegura para él nunca fue un peso.

“Aquí los vemos con todo cariño, con respeto, y con buena medicina”

En los últimos años, además de servicios médicos, la clínica Hope incorporó consejería, un beneficio que con los años ha crecido, ahora este centro recibe apoyo de la escuela de medicina y no tiene ayuda del gobierno ya que se sustenta con donaciones, algo que sus directivos dicen, no siempre ha sido fácil a pesar de todo, siempre han buscado la manera de poder brindar atención, a cada residente que lo necesita.