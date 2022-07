Familia de Erika Gaytán realizó una vigilia a 3 años de su desaparición

(NOTICIAS YA).-

"Hoy en la mañana me acorde de que eran ya 3 años que había empezado la pesadilla."

El 13 de julio del 2019 será una fecha que los seres queridos de Erika Gaytán jamás olvidaran. Ese día ella decidió asistir a un concierto al coliseo de El paso junto a Ricardo Márquez. Ese día fue el último día que Erika fue vista con vida.

"Ella ella no está con nosotros y la extrañamos mucho siempre la vamos a extrañar como era y pues no se merecía haber desaparecido y haber muerto de esta manera. Ella era bien alegre, bien cariñosa, era, tenía muchos amigos. Le gustaba mucho divertirse era raro que ella estuviera enojada siempre sonreía."

Ricardo Márquez hombre que fue acusado por asesinar a Erika fue sentenciado 75 años en la cárcel por la muerte de Erika. La familia aún no está tranquila ya que el cuerpo de Erika aún no ha sido localizado, situación que no los ha dejado vivir en paz.

"Me siento un poco de paz, merece más sé que lo alcanzo la justicia del hombre pero le falta la justicia de vida. Tengo la esperanza si encontrarla."

Aunque la sentencia de Márquez ha traído un poco de satisfacción, la familia asegura que no descansaran hasta encontrar sus restos.

"Si tenemos de fe de que algún día vamos encontrarla y pues seguirle haciendo un rosario cada vez que ella cumpla un año de fallecida. Pues si tenemos mucha fe y esperanza y pues le pedimos a dios que le hablando el corazón para que algún día nos diga donde dejo sus restos.'

-Por Carlos Alvarez