Murió Ivana Trump, primera esposa de Donald Trump, en Nueva York

(NOTICIAS YA).-Ivana Trump, la primera esposa de Donald Trump, murió en la ciudad de Nueva York, anunció el jueves el expresidente en las redes sociales.

De acuerdo con los medios locales, poco después del mediodía los bomberos acudieron a una llamada de emergencia por un infarto y hallaron a una mujer de 73 años en el apartamento del Upper East Side donde ella vivía.

“Me entristece mucho informar a todos los que la amaban, de los cuales hay muchos, que Ivana Trump falleció en su casa en la ciudad de Nueva York”, publicó Trump en Truth Social, su red social.

“Era una mujer maravillosa, hermosa y asombrosa, que llevó una vida grandiosa e inspiradora. Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos, como todos lo estábamos de ella. ¡Descansa en paz, Ivana!”.

Heartbroken by the passing of my mother. Mom was brilliant, charming, passionate and wickedly funny. She lived life to the fullest — never forgoing an opportunity to laugh and dance.

I will miss her forever and will keep her memory alive in our hearts always. ❤️ pic.twitter.com/EyhrLNLUJw

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) July 14, 2022