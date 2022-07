Twitter amaneció con problemas técnicos

(NOTICIAS YA).- Esta mañana, una de las redes sociales más grandes, Twitter, mencionó en su propia red social que algunos usuarios tenían problemas para ingresar, por lo que se encontraban arreglando este problema.

De acuerdo con el sitio web Downdetector, los usuarios comenzaron a reportar fallas desde antes de las 5:00 am PT, donde alcanzó su punto máximo a las 5:28 am con más de 6,000 reportes.

Al menos hubo 6,500 notificaciones desde Canadá de que Twitter no funcionaba, más de 54,000 informes de errores en el país de los Estados Unidos, al igual que usuarios de otras naciones, en los que se incluyen el Reino Unido, México, Italia y Brasil, también reportaron los problemas que tenían al ingresar a Twitter, según Global news.

Donde más se reportaron los errores de servicio fue en la aplicación de Twitter con un 61%, desde el sitio web se reportó un 30% de las fallas y un 9% desde la conexión del servidor, de acuerdo con Downdetector.

El servicio volvió a presentar signos de vida alrededor de las 6:00 am PT con una publicación desde la cuenta de soporte de Twitter.

Some of you are having issues accessing Twitter and we’re working to get it back up and running for everyone. Thanks for sticking with us.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 14, 2022