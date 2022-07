Padre mexicano pide ayudar para salvar su vida

(NOTICIAS YA).-La familia de un padre hispano está pidiendo la ayuda de la comunidad para salvar su vida, ya que padece cáncer en estado avanzado.

Se trata de Samuel Vásques, padre de tres hijos, y quien está decidido a no rendirse, a pesar de que su enfermedad parece no dar tregua.

Su esposa, Lorena Galdamez, asegura que lo más duro de toda la situación que están viviendo no ha sido el cáncer, sino el hecho de no contar con un estatus migratorio sólido, lo que le ha complicado a Samuel el poder tener una operación a tiempo e incluso acceso a medicamentos.

Por esta razón, tampoco tiene un seguro médico, lo que hace que costear su tratamiento sea muy difícil, ya que su bolsillo se ha visto duramente golpeado. Él era el sostén del hogar y a su esposa también le ha tocado renunciar a su trabajo

Por eso han abierto la cuenta de Go Fund Me: https://gofund.me/1947fa17l con la que esperan que la comunidad done así sea un dólar porque, dicen, cada centavo cuenta a la hora de tener el tratamiento que le permite a este padre mantenerse con vida y ganar esta carrera contra la muerte.

"Samuel Vasques acaba de ser diagnosticado con cáncer suprarrenal en etapa 4 que se propagó a los pulmones y también con un gran tumor en el lado derecho, desde el pecho hasta el estómago, hace ocho meses y necesita tu ayuda", dice la página que busca recaudar fondos.