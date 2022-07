Mujer gana lotería y comparte su premio con desconocidos en Kentucky

(NOTICIAS YA).-Una mujer en Kentucky decidió compartir su buena suerte tras ganar un premio de lotería en línea.

Según relata la cadena NBC, Crystal Dunn realizó una apuesta de 20 dólares en el juego en línea Buster Jackpot Instant Play por el cual obtuvo un premio de 146 mil 351 dólares.

La Lotería de Kentucky dio a conocer que Dunn estaba asombrada y no lo creyó al principio; fue hasta que recibió un correo electrónico de los funcionarios de la lotería que confirmaron su premio que supo que era real.

“Es una sensación bastante emocionante. Nunca pensé que ganaría algo como esto, pero esto demuestra que puede suceder”, dijo Crystal.

De acuerdo a la información, la ganadora se detuvo en una tienda Meijer en Preston Highway para comprar 2 mil dólares en tarjetas de regalo. Luego caminó por la tienda y empezó a repartirlas al azar.

