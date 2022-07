VIDEO: Avioneta realiza aterrizaje de emergencia en plena carretera de San Diego

(NOTICIAS YA).-Una avioneta tipo Cessna realizó un aterrizaje de emergencia en medio de Rancho Santa Fe Road, una concurrida intersección de San Marcos, impactando un automóvil el sábado por la tarde, según informó el Departamento de Bomberos.

La oficina reportó el aterrizaje de emergencia alrededor de las 6:30 p.m. y se informaron lesiones menores en los pasajeros.

“El pequeño avión aterrizó en la intersección de Santa Fe Road y Melrose Drive en San Marcos alrededor de las 6:15 pm”, dijo el teniente Ryan Wisniewski del Departamento del Sheriff del condado de San Diego.

