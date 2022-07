Aumentan los homicidios en Denver

(NOTICIAS YA).-Lo más grave de la criminalidad en Colorado son los homicidios que van en incremento en lo que va de año. Según cifras oficiales, de enero al 14 de julio del año pasado, 43 personas fueron asesinadas a balazos. Una cifra que en este 2022 ya fue rebasada.

Han pasado meses desde el asesinato de Jasmine Rivas Hernández, quien fue baleada a sangre fría y abandonada en un callejón de Denver. Desde entonces, su madre, Verónica Hernández, a gritos pide justicia.

"Es lo más doloroso que uno puede pasar", expresó.

Hasta el momento, no hay pistas de los responsables, pero esta no es la única familia hispana que sufre al no ver llegar la justicia. La mitad de los homicidios capitalinos de latinos siguen sin resolver.

"En casos involucrando a hispanos, hay 18 casos", indicó Jay Casillas, vocero del Departamento de Policía de Denver.

Sin embargo, aunque la uniformada local reporta un incremento de estos crímenes violentos, dicen, sus detectives han logrado resolver la mayoría de los casos.

"De enero 1 hasta el 14 de julio, han habido 52 casos de homicidios de personas que han matado aquí en Denver. De esos 52, 37 los hemos resuelto (...) 72% de casos han sido resueltos hasta este momento, de los casos del 2022", agregó Casillas.

Lo cierto es que quienes lloran a sus seres queridos no sólo piden atrapar a los criminales que permanecen prófugos, sino también mejorar la seguridad en Denver.

Mientras tanto, la policía pide ayuda de la comunidad llamando si tiene información sobre cualquier caso sin resolver, como el de Jasmine Rivas Hernández, al número de Crime Stoppers o Alto al Crimen: 720-913-7867 o al 911, logrando así que finalmente descansen en paz quienes se fueron a causa de la violencia armada.