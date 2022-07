Consideran pena de muerte para hombre de 20 años por tiroteos en 7 Eleven de California

(NOTICIAS YA).-Tras ser acusado este lunes de tres cargos de homicidio, un hombre de 20 años podría enfrentar la pena de muerte, debido a su participación en los robos con violencia del pasado 11 de julio en tiendas 7 Eleven en el sur de California.

El Fiscal de Distrito del condado de Orange, Todd Spitzer, anunció los cargos penales en contra de Malik Patt y Jason Payne, de 44 años, quienes fueron arrestados el viernes como sospechosos de cometer los asaltos la semana pasada en tres condados de California.

En una conferencia de prensa, Spitzer informó que Patt recibió tres cargos de homicidio. Dos de los crímenes ocurrieron en o cerca de tiendas 7-Eleven en las ciudades de Santa Ana y Brea. El tercer cargo de homicidio se deriva del que presuntamente Patt cometió a un vagabundo en North Hills el 9 de julio, dijo Spitzer.

Spitzer mencionó que Patt también enfrentará dos cargos de intento de homicidio, tres cargos de robo y un cargo de robo de auto con un arma de fuego.

Los cargos contra Patt incluirán acusaciones de circunstancias especiales de homicidios múltiples y homicidio en la comisión de un robo. El caso también incluirá varias mejoras de sentencia por uso personal o descarga de un arma de fuego.

El Fiscal de Distrito del Condado de Orange dijo que eso lo hace elegible para la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Payne, coacusado en el caso y descrito como vecino de Patt, enfrenta tres cargos de robo y un cargo de intento de robo, derivados de atracos en Santa Ana, La Habra y Brea.

Spitzer informó que los investigadores todavía estaban indagando la relación entre los acusados, pero parecen ser conocidos que vivían en la misma calle de Los Ángeles.

Durante el fin de semana, familiares y amigos se reunieron para recordar a Matt Hirsch, el empleado que murió a tiros en la tienda 7-Eleven en la localidad de Brea.

#BREAKING: A 20-year-old Los Angeles man has been charged with 3 counts of murder and several sentencing enhancements in connection with the deadly crime spree at SoCal 7-Eleven stores. https://t.co/6HIRfdx4RB

— CBS Los Angeles (@CBSLA) July 18, 2022