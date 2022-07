Maestras de Montessori en Juárez irán a juicio; este es el delito 'reclasificado' que enfrentarán

(NOTICIAS YA).-Dos maestras del Colegio Montessori Internacional de Juárez fueron arrestadas el pasado mes de marzo como presuntas responsables del delito de abuso sexual a una niña de kinder y puestas bajo prisión preventiva.

El pasado viernes, casi cuatro meses después de la denuncia, la corte resolvió la reclasificación del delito de abuso sexual por violación agravada en contra de una menor de apenas 4 años de edad que cursaba prescolar en dicho colegio, de acuerdo con información de El Diario.

La fiscal, Wendy Chávez, informó que la madre de la víctima, Alejandra Gómez, fue informada sobre la solicitud del Ministerio Público adscrito a Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas de Delito por Razón de Género y Familia (FEM) y posteriormente notificada de la resolución.

"La metían a un cuarto, había una cama"; narra abuso en Montessori de Juárez

SEGUIMIENTO DEL CASO MONTESSORI: El atroz abuso que se "destapó" en un preescolar privado de Juárez sigue conmocionando a toda la comunidad fronteriza.

Días después se desarrolló la audiencia inicial en contra de las maestras acusadas de violación en perjuicio de una de sus alumnas de 4 años de edad, a la 1:00 de la tarde.

Alejandra Gómez, madre de la víctima, después de escuchar a su hija y conocer los estudios, acudió a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM) y denunció a Mónica C. R. de 51 años (directora de la institución) y a Adriana Lucía H. G. de 27 años (docente de preescolar), por haber violentado sexualmente a la menor.

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), informó por medio de un comunicado que le formuló imputación por el delito de violación con penalidad agravada en contra ambas quienes quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con el reporte oficial, Mónica C. R fue internada en el Cereso femenil número 2; Adriana Lucía H. G. en su domicilio particular debido a su embarazo.

Arrestan a maestras del Colegio Montessori por presunto abuso a niña de Kínder

Gómez hizo fuertes declaraciones en una entrevista con el medio local RadioNet, donde narró cómo los ojos de su niña se llenaban de terror cuando veía a la directora del colegio o a su maestra de preescolar. También contó el calvario que su hija vivía en la escuela, donde incluso tienen una habitación con una cama: “Mi hija me platicó que la metían en un cuarto, había una cama y ella se dormía, seguramente la drogaban, después, cuando despertaba, solo sentía dolor”, dijo.

“La niña me decía que le dolía la panza, que le dolía la cabeza y que no la llevara a la escuela, hasta que al fin me dijo todo lo que pasaba”.