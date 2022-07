Decomiso millonario de fentanilo en la frontera: Un perro descubre cargamento

(NOTICIAS YA).- Alrededor de 250 libras de fentanilo fueron descubiertas por un agente canino de la Patrulla Fronteriza en una camioneta que viajaba cerca de la frontera en Campo durante la madrugada de este lunes.

La droga valorada en 3.6 millones de dólares estaba distribuida en varios paquetes escondidos dentro de una camioneta GMC Black 2015, conducida por un ciudadano estadounidense.

Fue aproximadamente a las 3:00 a.m. de este lunes, 17 de julio, cuando los agentes de la Patrulla Fronteriza asignados a la Estación de Campo detuvieron la camioneta en la Interestatal 8 en dirección este, cerca del Golden Acorn Casino.

Una búsqueda posterior resultó en el descubrimiento de múltiples paquetes ocultos dentro de la llanta de refacción y el tanque de gasolina del vehículo.

Border Patrol seizes 250 lbs of Fentanyl with an est. street value of 3.6 million dollars during a vehicle stop in Campo, CA.

The smuggler and narcotics were turned over to the Drug Enforcement Administration (DEA) @DEASANDIEGODiv.

Read about it: https://t.co/N2BOMgbPNV pic.twitter.com/EbxYulGdTp

— Chief Patrol Agent Aaron M. Heitke (@USBPChiefSDC) July 19, 2022