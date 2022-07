El calor extremo sigue aumentando en todo el mundo

(NOTICIAS YA).- El Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional (NWSWPC, por sus siglas en inglés) pronostica un calor nunca antes visto en gran parte del centro-sur de los Estados Unidos.

Entre los estados más afectados por el calor extremo están Texas, Oklahoma y Kansas.

Las altas temperaturas están pronosticadas para el día de hoy y se espera que se extiendan durante gran parte de la semana. De acuerdo con el NWSWPC más de 100 millones de personas están bajo advertencias relacionadas al calor.

Dangerous and record-breaking heat is forecast across much of the south-central U.S. today and is expected to linger through much of this week. In total, over 100 million people are currently within heat related warnings and advisories. Be sure to follow proper #heat safety. pic.twitter.com/iihx8GduXX

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) July 19, 2022