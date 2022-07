Roger Waters de Pink Floyd dijo ser más importante que Drake y The Weeknd

Uno de los músicos que le dio a vida al rock que hoy en día conocemos, es sin duda Roger Waters, bajista y vocalista de Pink Floyd, quien en más de una ocasión ha sido polémico por lanzar comentarios políticos o para atacar a líderes como en su momento lo fue el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Fue durante este fin de semana, que el famoso bajista criticó a The Weeknd y a Drake, luego de haberse visto eclipsado en la prensa canadiense por ambos artistas nacidos en Toronto, Canadá.

La gira "This Is Not A Drill" del británico llegó a Toronto el pasado 8 de julio, mismo día en el que la gira "After Hours Til Dawn" de The Weeknd estaba programada para iniciar en la misma ciudad. Si bien el show de The Weeknd en el Rogers Center se pospuso debido a un problema de energía que afectó a toda la ciudad, la presentación de Waters sí se llevó a cabo de forma normal.

Fue en una entrevista con el diario canadiense The Globe and Mail, que Waters expresó su molestia ya que la prensa local, y específicamente el reportero con el que estaba entrevistando, optaron por cubrir el inicio de la gira de The Weeknd en lugar del suyo.

"No estoy tratando de hacer un ataque personal. Solo digo que me pareció extraño", dijo el compositor de The Wall (1990). "No tengo idea de qué o quién es The Weeknd, porque no escucho mucha música. La gente me ha dicho que es un gran acto. Bueno, buena suerte para él. No tengo nada contra él. ¿No hubiera sido posible ir a su concierto una noche y al mío otra noche?", agregó el artista.

Además, por razones desconocidas, Waters también señaló a Drake quien también es nativo de la ciudad: "Por cierto, con el debido respeto a The Weeknd o Drake o cualquiera de ellos, soy mucho, mucho, mucho más importante de lo que será cualquiera de ellos, sin importar cuántos miles de millones de escuchas tengan. Están sucediendo cosas aquí que son fundamentalmente importantes para todas nuestras vidas", expresó.

Dichas declaraciones han provocado diversos comentarios a favor y en contra para Waters de parte de cierto segmento de los seguidores de The Weeknd o Drake, así como defensas de seguidores del veterano músico.